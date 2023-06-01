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Зеленский в Молдове предложит "коалицию Patriot"

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 10:36

Президент Владимир Зеленский по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", – отметил Зеленский.

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в "замке Мими" в селе Бульбоака. 

Персональное участие президента Украины в саммите не было официально подтверждено до последнего из соображений безопасности. В МВД Молдовы заявляли, что информация об участии Зеленского должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью президента Украины.

О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в блоге "ЕП" с места события: 

ВИДЕО ДНЯ

В связи с саммитом в Молдове предупредили об ограничениях в работе транспорта, воздушное пространство закрыто, а некоторые международные поезда не курсируют.

Темы: ЗеленскийМолдоваПВОоружие
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