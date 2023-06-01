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На ночную атаку по Киеву Россия потратила до 17 млн долларов – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 июня 2023, 13:59
На ночную атаку по Киеву Россия потратила до 17 млн долларов – СМИ
Разрушения в Киеве, фото ГСЧС

Россия потратила до 17 миллионов долларов на ночную ракетную атаку на Киев, в результате которой три человека погибли.

Источник: медийная площадка Сил обороны Military Media Center, созданная на базе Минобороны 

Детали: Россия выпустила по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К" - все сбиты украинской ПВО. Одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 млн. долларов США, стоимость ракеты "Искандер-К" составляет до 1 млн. долларов США.

Таким образом, российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины выбросили до 17 млн. долларов.

Справочно: В июне 2022 года издание Forbes оценило стоимость одной ракеты "Искандер" в 3 млн долларов.

Предыстория: 

  • Ночью враг применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. Силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • В результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 человека, среди которых ребенок.

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Темы: ракетный ударденьгиРосcияКиев
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