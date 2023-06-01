ФСБ заявила, что Apple помогает США шпионить в России

Федеральная служба безопасности РФ обвинила компанию Apple в содействии американскому шпионажу в России.

Источник: "Русская служба ВВС" со ссылкой на ФСБ

Детали: В ФСБ заявили, что "вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, проведенную с использованием мобильных устройств фирмы Apple".

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По утверждению спецслужбы, российская разведка выявила "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Заражению, как утверждает ФСБ, подверглись несколько тысяч смартфонов.

Дословно ФСБ: "Кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР".

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Больше деталей: По мнению российской спецслужбы, это должно свидетельствовать о тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США, а также о том, что декларируемая политика конфиденциальности компании не соответствует действительности.

По информации "РИА Новости", спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что использование iPhone в служебных целях в Кремле считается неприемлемым. При этом о случаях заражения смартфонов ему неизвестно.

В Кремле многие продолжают использовать iPhone в личных целях - это примерно 20-30% сотрудников АП. Остальные 70-80% являются пользователями Android.

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