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ФСБ заявила, что Apple помогает США шпионить в России

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 15:48
ФСБ заявила, что Apple помогает США шпионить в России
Getty Images

Федеральная служба безопасности РФ обвинила компанию Apple в содействии американскому шпионажу в России.

Источник: "Русская служба ВВС" со ссылкой на ФСБ

Детали: В ФСБ заявили, что "вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, проведенную с использованием мобильных устройств фирмы Apple".

По утверждению спецслужбы, российская разведка выявила "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Заражению, как утверждает ФСБ, подверглись несколько тысяч смартфонов.

Дословно ФСБ: "Кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР".

Больше деталей: По мнению российской спецслужбы, это должно свидетельствовать о тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США, а также о том, что декларируемая политика конфиденциальности компании не соответствует действительности.

ВИДЕО ДНЯ

По информации "РИА Новости", спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что использование iPhone в служебных целях в Кремле считается неприемлемым. При этом о случаях заражения смартфонов ему неизвестно.

В Кремле многие продолжают использовать iPhone в личных целях - это примерно 20-30% сотрудников АП. Остальные 70-80% являются пользователями Android.

Что предшествовало:

  • Российские чиновники давно сомневаются в безопасности американских технологий. Путин неоднократно заявлял, что у него нет смартфона, хотя Кремль утверждает, что время от времени он пользуется интернетом.
  • Ранее в этом году, как сообщали СМИ, Кремль потребовал от чиновников, участвующих в подготовке к президентским выборам 2024 года, прекратить пользоваться айфонами из-за опасений, что устройства уязвимы для западных спецслужб.
  • По данным масс-медиа, на организованном Кремлем семинаре для чиновников, занимающихся внутренней политикой, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поручил чиновникам сменить телефоны до 1 апреля.

Темы: AppleФСБшпионажРосcия
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