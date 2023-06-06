Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

"Украинская правда"Вторник, 6 июня 2023, 05:25
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
фото: Apple

Компания Apple представила интерактивные очки Vision Pro, свою первую в истории гарнитуру дополненной реальности.

Источник: Mashable

Детали: Vision Pro – это гарнитура с прозрачным дисплеем и 3D-интерфейсом, которым можно управлять глазами, руками и голосом.

Генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации отметил, что, воспользовавшись гарнитурой, можно увидеть виртуальные миры на экране высокого разрешения.

С помощью кнопки на боковой стороне гарнитуры внешние камеры смешиваются с реальным миром. Кук называет это "пространственными вычислениями".

Apple делает большой акцент на том, что человек с гарнитурой Vision Pro не изолирован от внешнего мира. Например, когда он полностью погружен в виртуальный мир, а другой человек приближается к нему, происходит контакт "глаза в глаза".

То есть внешний экран позволяет другим людям смотреть в глаза человеку с гарнитурой Vision Pro.

ВИДЕО ДНЯ

Для управления устройством используются глаза, жесты и голос. Для физического управления есть также колесико Digital Crown, как в Apple Watch.

Отмечается, что Apple приложила много усилий, чтобы сделать Vision Pro легким, но мощным. Дисплейная система состоит из двух микро-OLED-дисплеев с общим разрешением 23 миллиона пикселей. По словам Apple, это больше пикселей, чем у телевизора с разрешением 4K.

Видео воспроизводится в настоящем разрешении 4K с широким цветовым охватом и высоким динамическим диапазоном. Несколько камер, как внутри, так и снаружи, а также сканер Lidar, отслеживают движения ваших глаз и рук и сканируют окружающую среду.

Гарнитура также поддерживает пространственный звук и может сканировать вашу комнату, чтобы создать эффект присутствия.

Всё это – в корпусе из алюминия и стекла, с тканевым ремешком, который удерживает гарнитуру на голове.

Для людей в очках Apple в партнерстве с Zeiss создала оптические вставки, которые магнитно прикрепляются к линзам гарнитуры.

Все это работает на чипе Apple M2, который работает параллельно с совершенно новым чипом R1, обрабатывающим входные данные с камер, сенсоров и микрофонов устройства. Проще говоря, M2 отвечает за вычисления, а R1 обеспечивает бесперебойную работу устройства.

Система идентификации происходит с помощью сканирования глаз под названием Optic ID, которая гарантирует, что доступ к гарнитуре имеет только владелец.

Время автономной работы Vision Pro составляет 2 часа. Речь идет об использовании гарнитуры с внешним аккумулятором, подключенным через кабель сбоку.

Цена устройства будет стартовать от $3,499, а в продаже Vision Pro появится "в начале следующего года".

Темы: технологииApple
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
технологии
Стартап Маска по производству мозговых чипов Neuralink оценили в $5 миллиардов – Reuters
В приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта укрытий
Приложение ChatGPT появилось в украинском App Store
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: