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Чиновника и сообщников подозревают в хищении полмиллиона на ремонте казармы

"Украинская правда"Пятница, 2 июня 2023, 00:55
Чиновника и сообщников подозревают в хищении полмиллиона на ремонте казармы
фото: пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

В Ровенской области объявлено подозрение начальнику квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО), его заместителю и руководителю фирмы в присвоении почти полмиллиона гривен на ремонте казармы.

Источник: специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Дословно: "40-летний начальник привлек к схеме своего подчиненного и директора подконтрольного предприятия, которое признано победителем тендерных торгов.

Полковник распределил между участниками функции и роли, а также довел до сведения условия преступного плана.

Указанные лица внесли в сфабрикованные официальные документы ложные сведения об объемах и качестве фактически выполненных подрядной организацией строительных работ".

Детали: По данным следствия, чиновник, как председатель тендерного комитета указанного КЭВ, разработал противоправную схему хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт кровли казармы военного городка в Ровно.

Установлено, что подозреваемые использовали материалы для ремонта худшего качества, а стоимость работ завысили. После чего с фирмой-подрядчиком осуществили расчет.

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Как следствие, размер материального ущерба, причиненного государству в результате преступных действий подозреваемых, составил почти 500 000 гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения и отстранения от должностей.

За совершенное им грозит от 7 до 12 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Темы: Ровенская область
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