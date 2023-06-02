Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посадовця і спільників підозрюють у розкраданні пів мільйона на ремонті казарми

"Українська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 00:55
Посадовця і спільників підозрюють у розкраданні пів мільйона на ремонті казарми
фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

У Рівненській області оголошено підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ), його заступнику і керівнику фірми у привласненні майже пів мільйона гривень на ремонті казарми.

Джерело: спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Дослівно: "40-річний начальник залучив до схеми свого підлеглого та директора підконтрольного підприємства, яке визнано переможцем тендерних торгів.

Реклама:

Полковник розподілив між учасниками функції та ролі, а також довів до відома умови злочинного плану.

Вказані особи внесли до сфабрикованих офіційних документів неправдиві відомості про обсяги і якість фактично виконаних підрядною організацією будівельних робіт".

Деталі: За даними слідства, посадовець, як голова тендерного комітету вказаного КЕВ, розробив протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт покрівлі казарми військового містечка у Рівному.

ВІДЕО ДНЯ

Встановлено, що підозрювані використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок.

Як наслідок, розмір матеріальної шкоди, заподіяної державі внаслідок злочинних дій підозрюваних, склав майже 500 000 гривень.

На цей час вирішується питання про обрання для підозрюваних міри запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Теми: Рівненська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Рівненська область
На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА
Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: