Посадовця і спільників підозрюють у розкраданні пів мільйона на ремонті казарми

У Рівненській області оголошено підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ), його заступнику і керівнику фірми у привласненні майже пів мільйона гривень на ремонті казарми.

Джерело: спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Дослівно: "40-річний начальник залучив до схеми свого підлеглого та директора підконтрольного підприємства, яке визнано переможцем тендерних торгів.

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Полковник розподілив між учасниками функції та ролі, а також довів до відома умови злочинного плану.

Вказані особи внесли до сфабрикованих офіційних документів неправдиві відомості про обсяги і якість фактично виконаних підрядною організацією будівельних робіт".

Деталі: За даними слідства, посадовець, як голова тендерного комітету вказаного КЕВ, розробив протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт покрівлі казарми військового містечка у Рівному.

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Встановлено, що підозрювані використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок.

Як наслідок, розмір матеріальної шкоди, заподіяної державі внаслідок злочинних дій підозрюваних, склав майже 500 000 гривень.

На цей час вирішується питання про обрання для підозрюваних міри запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.