Орбан пугает Украину потерями во время контрнаступления и призывает к переговорам с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за прекращение огня и мирные переговоры Украины и России до начала украинского контрнаступления.

Об этом он заявил в пятничном интервью государственному радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Орбан сказал, что украинцы готовят контрнаступление, которое "является делом украинцев".

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Но, по его словам, как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он "прекрасно знает", что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем тот, кто обороняется.

"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню. Мы должны сделать все возможное, даже до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", – заявил глава правительства Венгрии.

Кроме того, Орбан традиционно пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир, но, сказал он, "если ты венгр, ты должен отстаивать то, что правильно".

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Орбан заявил также, что пока он находится у власти, Венгрия не будет воевать с Россией.

Ранее в интервью Bloomberg Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

В МИД Украины заявление венгерского премьера резко раскритиковали.