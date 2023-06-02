Данилов ответил Бужанскому, который "забыл" украинский: Пророссийская сволочь должна быть уничтожена

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал убираться из политики скандальному нардепу Максиму Бужанскому от "Слуги народа", который отказался переходить на украинский язык в эфире новостей.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Недобиткам т.н. "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русскам", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине.

Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам".

Что предшествовало: Бужанский от "Слуги народа" отказался переходить на украинский язык в эфире телемарафона 31 мая.

Его пригласили дать комментарий, почему он единственный проголосовал против введения 8 мая Днем победы над нацизмом.

Однако до обсуждения так и не дошли. Сначала нардеп проигнорировал приветствие "Слава Украине", через несколько мгновений сказал "Да, слава Украине...". После чего начал свою речь на русском.