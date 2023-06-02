Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В нескольких областях Украины объявили тревогу

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 22:50
В нескольких областях Украины объявили тревогу
ФОТО GETTY IMAGES

В Киеве и центральных областях Украины вечером 2 июня объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 22.35 часов.

Реклама:

Впоследствии она была объявлена в Киеве и центральных областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: По состоянию на 23.33 тревога продолжается только в Днепропетровской и Запорожской областях. В других регионах тревогу отменили.

ВИДЕО ДНЯ
КАРТА ТРЕВОГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22:52
КАРТА ТРЕВОГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22:52

Темы: воздушная тревогаракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Россия запустила по Украине крылатые ракеты – Воздушные силы
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: