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В нескольких областях Украины объявили тревогу

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 22:50
В нескольких областях Украины объявили тревогу
ФОТО GETTY IMAGES

В Киеве и центральных областях Украины вечером 2 июня объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 22.35 часов.

Впоследствии она была объявлена в Киеве и центральных областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: По состоянию на 23.33 тревога продолжается только в Днепропетровской и Запорожской областях. В других регионах тревогу отменили.

КАРТА ТРЕВОГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22:52
КАРТА ТРЕВОГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22:52

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Темы: воздушная тревогаракетный ударвойна
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