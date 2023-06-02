В нескольких областях Украины объявили тревогу
Пятница, 2 июня 2023, 22:50
В Киеве и центральных областях Украины вечером 2 июня объявили воздушную тревогу.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 22.35 часов.
Впоследствии она была объявлена в Киеве и центральных областях.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено: По состоянию на 23.33 тревога продолжается только в Днепропетровской и Запорожской областях. В других регионах тревогу отменили.
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