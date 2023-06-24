"Вагнер" продолжает путь на Москву: армия РФ пытается его остановить – источники

Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 "Дон". По ней, вероятно, движется техника "ЧВК Вагнер".

Источник: росСМИ со ссылкой на разные источники

Детали: Сообщается, что "огневое поражение" наемников планировалось еще накануне. Целью удара фугасными авиабомбами по М4 называют повреждение трассы, чтобы вагнеровцы не смогли по ней проехать. Пока неизвестно, удачным ли для МО РФ был удар.

Реклама:

Также сообщается, что одна из колонн наемников была атакована в Воронежской области, в том числе "работает авиация".

Предыстория: