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"Вагнер" продолжает путь на Москву: армия РФ пытается его остановить – источники

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 12:26
Вагнер продолжает путь на Москву: армия РФ пытается его остановить – источники
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 "Дон". По ней, вероятно, движется техника "ЧВК Вагнер".

Источник: росСМИ со ссылкой на разные источники

Детали: Сообщается, что "огневое поражение" наемников планировалось еще накануне. Целью удара фугасными авиабомбами по М4 называют повреждение трассы, чтобы вагнеровцы не смогли по ней проехать. Пока неизвестно, удачным ли для МО РФ был удар.

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Также сообщается, что одна из колонн наемников была атакована в Воронежской области, в том числе "работает авиация".

Предыстория: 

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.
  • Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме, пока точно неизвестно, кто именно это сделал – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).
  • Путин утром 24 июня позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал, что происходит в РФ.
  • В Подмосковье начали перекрывать дороги.
  • Издание Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в российском городе Воронеж.

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Темы: ВагнерРосcияВооруженные силы
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