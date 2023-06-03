Легион "Свобода России" предложил жителям Белгородщины эвакуацию в Украину

Легион "Свобода России" заявил, что открывает гуманитарный коридор для россиян вглубь Украины, и якобы это согласовано с ВСУ.

Источник: легион "Свобода России" в Telegram

Дословно: "Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населённые пункты, не считаясь с гражданскими потерями...

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Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима.

Поэтому всех, кому необходимо помощь за добровольным согласием могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей.

Для этого надо подойти к представителям легиона "Свобода Росси" или Русского Добровольческого Корпуса и попросить про убежище".

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Детали: За данными бойцов, утром 3 июня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие. Они обнародовали видео обстрела села Муром.

Напомним: 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.