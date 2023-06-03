Зеленский готов вылететь в Латинскую Америку для встречи с президентами

Президент Владимир Зеленский сообщал лидерам стран Латинской Америки, что хочет прилететь к ним на встречу.

Источник: Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ

Прямая речь Зеленского: "Мне очень сложно во время войны это сделать. Но я готов.

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Я просил, поверьте, почти каждое из государств я просил: давайте сделаем мою встречу с лидерами вашего континента.

Я готов прилететь, я хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам. И если я буду с вами говорить, буду у вас, мы детально увидим, кто такой Путин, и что он не такой великий. Его время прошло.

А наши нации должны дружить и развиваться, давайте мы вам расскажем, что происходит.

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Если вы не имеете возможности приехать к нам, ничего страшного, у меня короны нет, и я очень простой человек, я буду у вас. Давайте вместе проговорим наши шаги вперед".