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Пограничники усиливают контроль за пересечением границы по системе "Шлях"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 17:54
Пограничники усиливают контроль за пересечением границы по системе Шлях
графика из Telegram Госпогранслужбы

Государственная пограничная служба усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "ГПСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях"!

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Сейчас 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены.

Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозвращения на территорию Украины".

Темы: Пограничная службаграница
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