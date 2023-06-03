Пограничники усиливают контроль за пересечением границы по системе "Шлях"

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Государственная пограничная служба усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "ГПСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях"!

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Сейчас 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены.

Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозвращения на территорию Украины".