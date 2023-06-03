Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники усиливают контроль за пересечением границы по системе "Шлях"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 17:54
Пограничники усиливают контроль за пересечением границы по системе Шлях
графика из Telegram Госпогранслужбы

Государственная пограничная служба усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "ГПСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях"!

Сейчас 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены.

Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозвращения на территорию Украины".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Пограничная служба
Украинские пограничники ответили белорусам: Ваш борщ нынче как тюремная баланда
На границе с РБ включили "бульбоИПСО" о совместном борще. ГПСУ ответила: Щи ешьте сами!
Россияне взорвали дорогу на стыке границы Украины с РФ и Беларусью
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: