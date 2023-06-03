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Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине, которые пытались его освистать

"Европейская правда"Суббота, 3 июня 2023, 18:47
Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине, которые пытались его освистать
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне вечером выступал на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Отмечается, что на мероприятие пришли около 100 пророссийских активистов, которые выкрикивали лозунги против предоставления оружия Украине, пытались освистать Шольца.

Они называли немецкого канцлера "разжигателем войны", "лжецом" и "бандитом". Они требовали "Мира без оружия" и кричали: "Убирайтесь вон!".

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Однако Шольц продолжил свое выступление и резко ответил пророссийским активистам.

"Разжигатель войны – Путин, он вторгся в Украину с 200 тысячами солдат. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину", – подчеркнул он.

Шольц также сказал, что "крикуны", которые собрались на акции, должны были бы назвать разжигателем Путина, "если бы у вас было хоть немного ума в голове".

Канцлер подчеркнул, что не видит альтернативы поддержке Украины, даже оружием, из-за агрессивной войны России.

"Да, это необходимо, если на страну нападают, то она должна, тогда она может защитить себя", – добавил он.

По его словам, Путин убил много граждан, в том числе детей и стариков, а также подчеркнул, что "мир и свобода находятся под угрозой из-за этой агрессивной войны".

Затем со сцены выступил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке, который призвал протестующих выйти на акцию на Красной площади в Москве.

"Такой митинг следовало бы провести на Красной площади перед Кремлем. Там бы вы могли с полным правом просить у Путина немедленно отказаться от оружия. Но тогда вы бы совсем с другой стороны узнали ту Россию, которую так любите!" – сказал Войдке.

Ранее Шольц пообещал Украине гарантии безопасности по завершении войны.

Темы: ШольцвойнаГерманияпомощь Украине
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