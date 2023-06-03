Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине, которые пытались его освистать

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне вечером выступал на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

⚡️BREAKING#Scholz of #Germany delivered a 🔥fiery speech🔥 calling Putin a warmongerer and a murderer.



This is the way. pic.twitter.com/Uo0llJ7SUL — Fella Uchiha (@KadirHama) June 3, 2023

Отмечается, что на мероприятие пришли около 100 пророссийских активистов, которые выкрикивали лозунги против предоставления оружия Украине, пытались освистать Шольца.

Они называли немецкого канцлера "разжигателем войны", "лжецом" и "бандитом". Они требовали "Мира без оружия" и кричали: "Убирайтесь вон!".

Однако Шольц продолжил свое выступление и резко ответил пророссийским активистам.

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"Разжигатель войны – Путин, он вторгся в Украину с 200 тысячами солдат. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину", – подчеркнул он.

Шольц также сказал, что "крикуны", которые собрались на акции, должны были бы назвать разжигателем Путина, "если бы у вас было хоть немного ума в голове".

Канцлер подчеркнул, что не видит альтернативы поддержке Украины, даже оружием, из-за агрессивной войны России.

"Да, это необходимо, если на страну нападают, то она должна, тогда она может защитить себя", – добавил он.

По его словам, Путин убил много граждан, в том числе детей и стариков, а также подчеркнул, что "мир и свобода находятся под угрозой из-за этой агрессивной войны".

Затем со сцены выступил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке, который призвал протестующих выйти на акцию на Красной площади в Москве.

"Такой митинг следовало бы провести на Красной площади перед Кремлем. Там бы вы могли с полным правом просить у Путина немедленно отказаться от оружия. Но тогда вы бы совсем с другой стороны узнали ту Россию, которую так любите!" – сказал Войдке.

Ранее Шольц пообещал Украине гарантии безопасности по завершении войны.