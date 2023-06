Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине, которые пытались его освистать

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне вечером выступал на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

⚡️BREAKING#Scholz of #Germany delivered a 🔥fiery speech🔥 calling Putin a warmongerer and a murderer.



This is the way. pic.twitter.com/Uo0llJ7SUL