Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине, которые пытались его освистать
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне вечером выступал на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
⚡️BREAKING#Scholz of #Germany delivered a 🔥fiery speech🔥 calling Putin a warmongerer and a murderer.
This is the way. pic.twitter.com/Uo0llJ7SULРеклама:— Fella Uchiha (@KadirHama) June 3, 2023
Отмечается, что на мероприятие пришли около 100 пророссийских активистов, которые выкрикивали лозунги против предоставления оружия Украине, пытались освистать Шольца.
Они называли немецкого канцлера "разжигателем войны", "лжецом" и "бандитом". Они требовали "Мира без оружия" и кричали: "Убирайтесь вон!".
Однако Шольц продолжил свое выступление и резко ответил пророссийским активистам.
"Разжигатель войны – Путин, он вторгся в Украину с 200 тысячами солдат. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину", – подчеркнул он.
Шольц также сказал, что "крикуны", которые собрались на акции, должны были бы назвать разжигателем Путина, "если бы у вас было хоть немного ума в голове".
Канцлер подчеркнул, что не видит альтернативы поддержке Украины, даже оружием, из-за агрессивной войны России.
"Да, это необходимо, если на страну нападают, то она должна, тогда она может защитить себя", – добавил он.
По его словам, Путин убил много граждан, в том числе детей и стариков, а также подчеркнул, что "мир и свобода находятся под угрозой из-за этой агрессивной войны".
Затем со сцены выступил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке, который призвал протестующих выйти на акцию на Красной площади в Москве.
"Такой митинг следовало бы провести на Красной площади перед Кремлем. Там бы вы могли с полным правом просить у Путина немедленно отказаться от оружия. Но тогда вы бы совсем с другой стороны узнали ту Россию, которую так любите!" – сказал Войдке.
Ранее Шольц пообещал Украине гарантии безопасности по завершении войны.