ВСУ ликвидировали еще полтысячи российских вояк, более 20 артсистем и 10 БПЛА
Воскресенье, 4 июня 2023, 08:49
Российские оккупанты потеряли за сутки на войне 470 собственных вояк, 8 танков и 2 системы ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,
- танков - 3837 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 3555 (+22) ед,
- РСЗО - 583 (+1) ед,
- средства ПВО - 344 (+2) ед,
- самолетов - 313 (+0) ед,
- вертолетов - 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10),
- крылатые ракеты - 1132 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
- специальная техника - 479 (+4).
Данные уточняются.
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