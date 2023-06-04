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ВСУ ликвидировали еще полтысячи российских вояк, более 20 артсистем и 10 БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 08:49
ВСУ ликвидировали еще полтысячи российских вояк, более 20 артсистем и 10 БПЛА
фото иллюстративное, генштаб

Российские оккупанты потеряли за сутки на войне 470 собственных вояк, 8 танков и 2 системы ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 3837 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 3555 (+22) ед,
  • РСЗО - 583 (+1) ед,
  • средства ПВО - 344 (+2) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10),
  • крылатые ракеты - 1132 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
  • специальная техника - 479 (+4).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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