Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ ликвидировали еще полтысячи российских вояк, более 20 артсистем и 10 БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 08:49
ВСУ ликвидировали еще полтысячи российских вояк, более 20 артсистем и 10 БПЛА
фото иллюстративное, генштаб

Российские оккупанты потеряли за сутки на войне 470 собственных вояк, 8 танков и 2 системы ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 3837 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 3555 (+22) ед,
  • РСЗО - 583 (+1) ед,
  • средства ПВО - 344 (+2) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10),
  • крылатые ракеты - 1132 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
  • специальная техника - 479 (+4).

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Вооруженные силы
За сутки произошло 23 боевых столкновения с врагом – сводка
Зеленский призывает благодарить воинов персонально
Зеленский: Мы готовы к контрнаступлению
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: