Ночью над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский "Шахед" – ОВА

Враг ночью бил по Никополю из тяжелой артиллерии, кроме того, над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский "Шахед".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Дважды за ночь оккупанты били по Никополю. Обстреливали город из тяжелой артиллерии".

"Атаковал враг область и беспилотником. Но военные из ПвК "Восток" железки приземлили. Сбили "Шахед"".

Детали: Лысак отметил, что в Никополе в результате обстрела повреждены церковь и частное предприятие.

Побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.