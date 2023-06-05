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Ночью над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский "Шахед" – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 июня 2023, 07:48
Ночью над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский Шахед – ОВА
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное с gettyimages.com

Враг ночью бил по Никополю из тяжелой артиллерии, кроме того, над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский "Шахед".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Дважды за ночь оккупанты били по Никополю. Обстреливали город из тяжелой артиллерии".

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"Атаковал враг область и беспилотником. Но военные из ПвК "Восток" железки приземлили. Сбили "Шахед"".

Детали: Лысак отметил, что в Никополе в результате обстрела повреждены церковь и частное предприятие.

Побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелНикопольбеспилотники
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