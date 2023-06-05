Ночью над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский "Шахед" – ОВА
Понедельник, 5 июня 2023, 07:48
Враг ночью бил по Никополю из тяжелой артиллерии, кроме того, над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский "Шахед".
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Дважды за ночь оккупанты били по Никополю. Обстреливали город из тяжелой артиллерии".
"Атаковал враг область и беспилотником. Но военные из ПвК "Восток" железки приземлили. Сбили "Шахед"".
Детали: Лысак отметил, что в Никополе в результате обстрела повреждены церковь и частное предприятие.
Побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.
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