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Депутата Киевсовета Трубицына объявили в международный розыск

Ирина БалачукПонедельник, 5 июня 2023, 14:53
Депутата Киевсовета Трубицына объявили в международный розыск
Владислав Трубицын. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в мае выехал из Украины.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно САП: "5 июня коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды".

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Детали: Решение приняли судьи Игорь Строгий, Елена Танасевич и Екатерина Сикора.

Отмечается, что депутат трижды проигнорировал судебные заседания в ВАКС, хотя его должным образом предупреждали о них. И никоим образом не информировал суд о причинах своей неявки.

Прокуратура установила, что 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пропуска "Рава Русская" по загранпаспорту. Его выпустили на основании письма Главного управления разведки Минобороны.

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Интересы Трубицына на заседании представляла государственный адвокат. Она попросила отложить заседание и дать ей дополнительное время на ознакомление с делом.

Суд удовлетворил просьбу частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения до 12 июня.

ЦПК отмечает, что ВАКС также остановил судебное разбирательство в части уголовного производства, которое касается Трубицына.

Кроме изменения меры пресечения, прокурор будет просить взыскать с Трубицына залог в размере почти 10 млн грн.

Справка: 40-летний Владислав Трубицын является депутатом Киевского горсовета IX созыва от партии "Слуга народа", главой комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Знать больше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина

Предыстория:

  • Вечером 9 февраля 2023 года стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере более 1 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
  • Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен. Залог был внесен.
  • 30 мая стало известно, что Трубицын выехал из Украины и не прибыл в Высший антикоррупционный суд, поэтому САП просила объявить его в международный розыск.
  • В Главном управлении разведки подтвердили, что действительно помогли обвиняемому во взяточничестве 40-летнему депутату Киевсовета от "Слуги народа" выехать из Украины, но сделали это по просьбе "других структур сил безопасности и обороны". Представитель ГУР подчеркнул, что на момент пересечения границы 13 мая Трубицын никак не был ограничен в правах выезда.
  • Позже стало известно, что о выезде за границу Трубицына, который в дальнейшем был уличен в коорупции, в январе 2023 года ходатайствовали Силы специальных операций ВСУ. 

Темы: Киевсоветсудрозысквзятка
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