Депутата Киевсовета Трубицына объявили в международный розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в мае выехал из Украины.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно САП: "5 июня коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды".

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Детали: Решение приняли судьи Игорь Строгий, Елена Танасевич и Екатерина Сикора.

Отмечается, что депутат трижды проигнорировал судебные заседания в ВАКС, хотя его должным образом предупреждали о них. И никоим образом не информировал суд о причинах своей неявки.

Прокуратура установила, что 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пропуска "Рава Русская" по загранпаспорту. Его выпустили на основании письма Главного управления разведки Минобороны.

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Интересы Трубицына на заседании представляла государственный адвокат. Она попросила отложить заседание и дать ей дополнительное время на ознакомление с делом.

Суд удовлетворил просьбу частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения до 12 июня.

ЦПК отмечает, что ВАКС также остановил судебное разбирательство в части уголовного производства, которое касается Трубицына.

Кроме изменения меры пресечения, прокурор будет просить взыскать с Трубицына залог в размере почти 10 млн грн.

Справка: 40-летний Владислав Трубицын является депутатом Киевского горсовета IX созыва от партии "Слуга народа", главой комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

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