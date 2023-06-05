Меджлис просит официально признать его представителем крымскотатарского народа

Представители Меджлиса крымскотатарского народа во время встречи с президентом 18.05.2023, фото ОП

Меджлис крымскотатарского народа просит украинские власти закрепить за ним статус представительного органа крымскотатарского народа.

Источник: глава правления "Крымскотатарского ресурсного центра", член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, Крымскотатарский ресурсный центр в Facebook

Детали: 5 июня 2023 года Меджлис крымскотатарского народа проинформировал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести о намерении подать пакет документов по закреплению правового статуса Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа.

Закрепить правовой статус Меджлиса должен Кабинет министров Украины.

Прямая речь Бариева: "Сегодня утром начали историческую процедуру как для крымскотатарского народа, так и для Украины и коренных народов мира.

В соответствии с порядком закрепления правового статуса представительного органа коренного народа Украины и закона Украины о коренных народах Украины подали первый пакет документов по закреплению правового статуса Меджлиса крымскотатарского народа в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Начало есть, надеюсь результат получим уже в ближайшее время.

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За 32 года Меджлис крымскотатарского народа наконец будет в правовом поле Украины как представительный орган крымскотатарского народа!".