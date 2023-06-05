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Меджліс просить офіційно визнати його представником кримськотатарського народу

Олена РощінаПонеділок, 5 червня 2023, 15:20
Меджліс просить офіційно визнати його представником кримськотатарського народу
Представники Меджлісу кримськотатарського народу під час зустрічі з президентом 18.05.2023, фото ОП

Меджліс кримськотатарського народу просить українську владу закріпити за ним статус представницького органу кримськотатарського народу.

Джерело: голова правління "Кримськотатарського ресурсного центру", член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, Кримськотатарський ресурсний центр у Facebook

Деталі: 5 червня 2023 року Меджліс кримськотатарського народу поінформував Державну служби України з етнополітики та свободи совісті про намір подати пакет документів щодо закріплення правового статусу Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу.

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Закріпити правовий статус Меджлісу має Кабінет міністрів України. 

 

Пряма мова Барієва: "Сьогодні вранці розпочали історичну процедуру як для кримськотатарського народу, так і для України та корінних народів світу.

Відповідно до порядку закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України та закону України про корінні народи України подали перший пакет документів щодо закріплення правового статусу Меджлісу кримськотатарського народу у Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

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Початок є, сподіваюся результат отримаємо вже найближчим часом.

За 32 роки Меджліс кримськотатарського народу нарешті буде у правовому полі України як представницький орган кримськотатарського народу!".

 

Теми: Меджліскримські татариКримКабінет міністрів
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