Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 июня 2023, 16:40
В российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве
фото из Telegram Пластеева

В Алтайском крае России произошел пожар на электроподстанции, Telegram-каналы сообщают о взрыве трансформатора.

Источник: российский РБК со ссылкой на главу Залесовского муниципального округа Александра Пластеева, Telegram-канали Mash и Shot

Прямая речь: "Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв".

Детали: Telegram-каналы Shot и Mash утверждают, что на подстанции произошел взрыв. По предварительной информации, вспыхнул трансформатор. Информации о пострадавших пока нет. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявзрывэлектроэнергияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Росcия
Россия выкупает обратно компоненты вооружений, проданные в Индию и Мьянму – СМИ
War speeches. Россия хотела взять Киев за три дня, а теперь обороняет свою территорию
В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: