В российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Алтайском крае России произошел пожар на электроподстанции, Telegram-каналы сообщают о взрыве трансформатора.

Источник: российский РБК со ссылкой на главу Залесовского муниципального округа Александра Пластеева, Telegram-канали Mash и Shot

Прямая речь: "Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв".

Реклама:

Детали: Telegram-каналы Shot и Mash утверждают, что на подстанции произошел взрыв. По предварительной информации, вспыхнул трансформатор. Информации о пострадавших пока нет.