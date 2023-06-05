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ССО выследили, артиллерия расстреляла: на юге уничтожена группа оккупантов

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 июня 2023, 17:23
ССО выследили, артиллерия расстреляла: на юге уничтожена группа оккупантов
иллюстративное фото ССО

Группа российских оккупантов была уничтожена на южном направлении благодаря воинам Сил специальных операций.

Источник: пресс-служба ССО, собеседник УП в военных кругах

Дословно: "Во время выполнения задания, операторы Сил специальных операций обнаружили место укрытия нескольких бойцов противника. Запросив огонь артиллерии, воины ССО корректировали удары по врагу с помощью дрона.

Когда начался обстрел, противник решил маневрировать под ударами украинских пушек. Впрочем, эти маневры для нескольких российских военных оказались напрасными".

Детали: По данным УП, события происходили на Херсонщине.

Как следует из видео, группа бойцов ССО выдвинулась в "серую" зону для проведения разведки с воздуха.

ВИДЕО ДНЯ

Операторы ССО обнаружили местоположение россиян в заброшенном здании. По запросу спецназовцев по зданию отработала дружественная артиллерия. Из здания выбежали несколько оккупантов, которые попытались сменить позицию, чтобы спрятаться. Противник несколько раз менял место в поисках нового укрытия, но был разбит.

Темы: ССОХерсонская областьвойна
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