Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 11:41
Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах
Скриншот из постановления, опубликованного на publication.pravo.gov.ru

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов − решение касается и временно оккупированных территориях, которые РФ считает своими.

Источник: издание The Insider со ссылкой на соответствующее постановление от 30 мая, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации РФ

Детали: Документ, подписанный председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, вступил в силу со дня его опубликования 31 мая.

Издание отмечает, что об авариях говорится в последнем пункте постановления № 873 "Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".

Дословно из документа: "До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится".

Детали: Также в документе есть пункты о том, что до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года на объектах в так называемых "ДНР, ЛНР", в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов российского закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Каховская ГЭСРосcиязаконодательствовойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Каховская ГЭС
В подрыве плотины Каховской ГЭС Кремль обвинил Киев
Плотина Каховской ГЭС могла разрушиться из-за ранее полученных повреждений - OSINT-аналитики
Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС "новым измерением" войны
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: