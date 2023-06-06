Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов − решение касается и временно оккупированных территориях, которые РФ считает своими.

Источник: издание The Insider со ссылкой на соответствующее постановление от 30 мая, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации РФ

Детали: Документ, подписанный председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, вступил в силу со дня его опубликования 31 мая.

Реклама:

Издание отмечает, что об авариях говорится в последнем пункте постановления № 873 "Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".

Дословно из документа: "До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится".

Детали: Также в документе есть пункты о том, что до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года на объектах в так называемых "ДНР, ЛНР", в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов российского закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

Предыстория: