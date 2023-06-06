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Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 11:41
Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах
Скриншот из постановления, опубликованного на publication.pravo.gov.ru

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов − решение касается и временно оккупированных территориях, которые РФ считает своими.

Источник: издание The Insider со ссылкой на соответствующее постановление от 30 мая, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации РФ

Детали: Документ, подписанный председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, вступил в силу со дня его опубликования 31 мая.

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Издание отмечает, что об авариях говорится в последнем пункте постановления № 873 "Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".

Дословно из документа: "До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится".

Детали: Также в документе есть пункты о том, что до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года на объектах в так называемых "ДНР, ЛНР", в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов российского закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

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Темы: Каховская ГЭСРосcиязаконодательствовойна
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