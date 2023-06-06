Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах
За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов − решение касается и временно оккупированных территориях, которые РФ считает своими.
Источник: издание The Insider со ссылкой на соответствующее постановление от 30 мая, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации РФ
Детали: Документ, подписанный председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, вступил в силу со дня его опубликования 31 мая.
Издание отмечает, что об авариях говорится в последнем пункте постановления № 873 "Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".
Дословно из документа: "До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится".
Детали: Также в документе есть пункты о том, что до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года на объектах в так называемых "ДНР, ЛНР", в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов российского закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- По состоянию на 7:30 6 июня восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.