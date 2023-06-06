Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что решили
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС ночью 6 июня.
Источник: президент в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Провел срочное заседание СНБО. Этой ночью в 02:50 российские террористы осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов.
Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища".
Детали: По словам Зеленского, власть делает все, чтобы спасти людей − привлечены все службы, военные, правительство, Офис президента.
Также членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.
Сейчас жертв среди гражданского населения и военных не зафиксировано.
Сообщается, что ситуация на Запорожской АЭС контролированная − украинский персонал станции следит за всем и имеет инструменты на случай любого развития событий.
Также на заседании СНБО согласовали комплекс международных мер и мер по безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.
В частности, речь идет о созыве заседания Совбеза ООН, обращении к международным природоохранным организациям, в Международный уголовный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.
Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)
Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- По состоянию на 7:30 6 июня восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.