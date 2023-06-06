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Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что решили

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 11:57
Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что решили
Заседание СНБО. Фото из TELEGRAM Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС ночью 6 июня.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Провел срочное заседание СНБО. Этой ночью в 02:50 российские террористы осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов.

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Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища".

Детали: По словам Зеленского, власть делает все, чтобы спасти людей − привлечены все службы, военные, правительство, Офис президента.

Также членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

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Сейчас жертв среди гражданского населения и военных не зафиксировано.

Сообщается, что ситуация на Запорожской АЭС контролированная − украинский персонал станции следит за всем и имеет инструменты на случай любого развития событий.

 
Фото из telegram Зеленского

Также на заседании СНБО согласовали комплекс международных мер и мер по безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

В частности, речь идет о созыве заседания Совбеза ООН, обращении к международным природоохранным организациям, в Международный уголовный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

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Темы: Каховская ГЭССНБОЗеленский
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