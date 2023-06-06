На Яворивском полигоне разоблачили российских шпионов

На Яворивском полигоне разоблачили двух военных и медработницу, которые работали на военную разведку России.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры разоблачены двое военнослужащих и медицинская работница, которые дислоцировались в различных подразделениях на территории Яворивского полигона, по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК)".

Детали: До начала полномасштабного вторжения они были завербованы спецслужбами РФ и собирали информацию для оккупантов.

С помощью мессенджеров они сообщали врагу информацию о локации отдельных подразделений украинских защитников на полигоне, результаты международного военного сотрудничества, визиты военно-политического руководства Украины, а также о развертывании боевых частей и локации военной техники.

Сейчас устанавливаются другие причастные к преступлению.