Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Яворивском полигоне разоблачили российских шпионов

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 14:31
На Яворивском полигоне разоблачили российских шпионов

На Яворивском полигоне разоблачили двух военных и медработницу, которые работали на военную разведку России.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры разоблачены двое военнослужащих и медицинская работница, которые дислоцировались в различных подразделениях на территории Яворивского полигона, по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК)".

Реклама:

Детали: До начала полномасштабного вторжения они были завербованы спецслужбами РФ и собирали информацию для оккупантов.

С помощью мессенджеров они сообщали врагу информацию о локации отдельных подразделений украинских защитников на полигоне, результаты международного военного сотрудничества, визиты военно-политического руководства Украины, а также о развертывании боевых частей и локации военной техники.

Сейчас устанавливаются другие причастные к преступлению.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Темы: шпионажРосcияЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
шпионаж
Российские спецслужбы вербовали в Польше украинских беженцев – СМИ
В Крыму железнодорожников привлекли к шпионажу за пассажирами - партизаны
Россияне требуют у людей в оккупации скачивать шпионское приложение - ЦНС
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: