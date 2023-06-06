Подрыв Каховской ГЭС будет важным эпизодом в делах против РФ - посол МИД

Подрыв российскими военными Каховской гидроэлектростанции является серьезным военным преступлением и станет важным эпизодом в делах против России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" в Гааге, об этом сказал в комментарии СМИ посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, который является главным представителем Украины в вопросах международного юридического преследования РФ.

Кориневич отметил, что речь идет о военном преступлении повышенной серьезности и наиболее вопиющем подобном случае за многие десятилетия.

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"Безусловно, в рамках тех дел, которые мы имеем в различных судебных учреждениях, этот эпизод будет освещен, потому что это вероятно одна из самых ужасных атак на объект, содержащий опасные силы, пожалуй, за последние десятилетия, если взять разные регионы мира. Такого мир давно не видел", – прокомментировал он.

Напомним, 6 июня в Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение по существу иска Украины против России в связи с нарушением последней двух конвенций ООН. Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации".

Это первое из дел Украины против России в международных судебных инстанциях, которое дошло до уровня рассмотрения по существу.

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Эти слушания, предусматривающие два раунда презентации аргументов сторон, являются последним этапом перед вынесением решения.

В своей речи в начале слушаний Антон Кориневич вспомнил в том числе и подрыв Каховской ГЭС.