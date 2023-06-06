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Появился первый спутниковый снимок уничтоженной Каховской ГЭС

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 14:38
Появился первый спутниковый снимок уничтоженной Каховской ГЭС
Спутниковое фото Каховской ГЭС. Фото из Facebook "Схем"

Первый спутниковый снимок разрушенной оккупантами Каховской ГЭС опубликовало издание "Схемы".

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковое фото Planet Labs за 6 июня

Дословно издание: "На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции.

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По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено".

 
 

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Темы: Каховская ГЭСРосcиявойна
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