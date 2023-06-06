Появился первый спутниковый снимок уничтоженной Каховской ГЭС
Вторник, 6 июня 2023, 14:38
Первый спутниковый снимок разрушенной оккупантами Каховской ГЭС опубликовало издание "Схемы".
Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковое фото Planet Labs за 6 июня
Дословно издание: "На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции.
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По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено".
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- По состоянию на 7:30 6 июня восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона были затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. В обед стало известно, что затоплены уже 24 населенных пункта.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.