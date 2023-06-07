В Украине пропали без вести почти 24 тысячи человек, еще трое - на Херсонщине после подтопления

По состоянию на 7 июня в Украине пропавшими без вести считаются почти 24 тысячи человек, к ним добавились еще трое после подрыва Каховской ГЭС и подтопления Херсонщины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко

Прямая речь Тимченко: "На сегодня эта цифра (пропавших без вести - ред.) составляет 23 тыс. 876 человек".

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Детали: Отвечая на вопрос, сколько должно пройти времени для обращения в правоохранительные органы по поводу исчезновения людей в связи с подтоплением на Херсонщине, которое возникло после подрыва ГЭС, Тимченко отметил, что ждать не стоит - когда человек пропал, обращаться в полицию необходимо сразу.

"За минувшие сутки было получено три вызова по линии 102 в отношении лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Херсонской области", - сообщил заместитель министра.

Что предшествовало: Утром 7 июня председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что после подрыва Каховской ГЭС уже затоплено 1 тыс 852 дома на правобережной Херсонщине.