Подрыв ГЭС: правоохранители рассказали, как ведут расследование

В Херсонской области, где взорвали дамбу Каховской ГЭС, 10 следственно-оперативных групп расследуют преступление экоцида и нарушение обычаев войны.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Установлено, что в результате разрушения дамбы произошел неконтролируемый сброс воды с повышением ее уровня в нижней части Днепра до 12 м. В зоне подтопления оказались 26 населенных пунктов деоккупированной части Херсонской области. В этой зоне проживает более 42 тысяч граждан. В то же время, точная информация о состоянии техногенной катастрофы на оккупированной части Херсонщины отсутствует.

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Разрушение дамб - гражданских объектов, содержащих опасные силы, является военным преступлением. Об этом четко указано в статье 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям. Такие действия могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения".

Детали: Правовая квалификация - экоцид и нарушение законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Над расследованием работает специально созданная межведомственная и межрегиональная группа из следователей СБУ и Национальной полиции

Всего на месте происшествия работают 10 следственно-оперативных групп. Составлено 40 протоколов по результатам осмотров открытых источников. Также направлен ряд запросов в государственные органы и службы.

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Специалисты провели осмотр 5 мест событий затопления с помощью квадрокоптера - в зоне наблюдения 4 объекта критической инфраструктуры в Херсоне, связанные с водоснабжением и водоотводом.

Проводится эвакуация населения из подтопленных районов. При этом, как сообщает Офис генпрокурора, враг обстреливает населенные пункты, из которых проводится эвакуация.

Сообщается, что подтопление территорий прибрежной зоны нижней части реки может привести к экологической катастрофе:

из-за повреждения вся Каховская ГЭС оказалась под водой, пострадал машинный цех, и в воду попало турбинное масло;

резкий спад уровня воды в водохранилище может привести к нарушению функционирования охлаждающей системы Запорожской АЭС;

из-за подтопления будет невозможной эксплуатация Северо-Крымского и Каховского каналов после восстановления контроля над левобережной частью Херсонщины до восстановления Каховской ГЭС;

распространение инфекционных заболеваний;

загрязнение и непригодность для сельскохозяйственной деятельности значительной площади плодородных почв, что угрожает продовольственной безопасности;

массовая гибель водных биоресурсов из-за нарушения экосистемы Днепра и рек, впадающих в его устье;

разрушение и повреждение объектов инфраструктуры, частных зданий, транспортных средств;

затопление социальной инфраструктуры, выход из строя канализационной и дренажной систем, из-за чего значительное количество гражданского населения окажется без питьевой воды и электрического тока.

Предыстория:

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