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Оформлял инвалидность: депутата из Ровенской области поймали на взятке - НАБУ

Александр ШумилинСреда, 7 июня 2023, 18:37
Оформлял инвалидность: депутата из Ровенской области поймали на взятке - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро задержало депутата Ровенского областного совета на получении взятки 1200 долларов за оформление группы инвалидности.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "По данным следствия, задержанный (также является главврачом КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения") требовал у гражданки, которая имеет статус "чернобыльца" и сопутствующие заболевания, деньги за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС". 

Детали: В НАБУ отметили, что эта инвалидность дает право на более широкий перечень льгот и социальные выплаты в большем размере, чем при обычной инвалидности.

 

После передачи средств депутата задержали "на горячем". Решается вопрос о сообщении о подозрении.

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Темы: НАБУвзятка
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