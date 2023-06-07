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Оформлював інвалідність: депутата з Рівненщини спіймали на хабарі – НАБУ

Олександр ШумілінСереда, 7 червня 2023, 18:37
Оформлював інвалідність: депутата з Рівненщини спіймали на хабарі – НАБУ
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро затримало депутата Рівненської обласної ради на отриманні хабара 1200 доларів за оформлення групи інвалідності.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "За даними слідства, затриманий (також є головлікарем КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення") вимагав у громадянки, яка має статус "чорнобильця" та супутні захворювання, гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС".  

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Деталі: В НАБУ зазначили, що ця інвалідність дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності.

 

Після передачі коштів депутата затримали "на гарячому". Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Теми: НАБУхабар
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