За сутки произошло 30 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 7 июня между силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К большому сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Волфино, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Меловое на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Заречное, Ямполовка, Белогоровка, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спирное, Веселое и Никифоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. Враг нанес авиационные удары по Красногоровке, совершил артиллерийские обстрелы Украинского, Острого, Максимильяновки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское, Полтавка Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию противника.