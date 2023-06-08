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Орбан созвал Совет обороны из-за "эскалации боев" в Украине

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 10:44

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг утром провел заседание Совета обороны из-за "эскалации боев в российско-украинской войне".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Magyar Nemzet.

На встрече Виктор Орбан подчеркнул, что, хотя прекращение огня и мир были бы самым важным в российско-украинской войне, боевые действия усилились с прошлой ночи.

"Для нас безопасность Венгрии по-прежнему является нашим приоритетом", – заявил премьер-министр.

На заседании Совета обороны – консультативного органа при премьер-министре – присутствовали министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, начальник Генштаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенант Габор Бьоренди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган, а также ряд других представителей государственных служб и министерств.

Напомним, на прошлой неделе в интервью государственному радио премьер Венгрии Виктор Орбан пугал Украину тяжелыми потерями во время контрнаступления и призвал начать переговоры с Москвой. Также Орбан пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

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Темы: ОрбанВенгрияУкраинавойна
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