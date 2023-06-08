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Взятка за карусели: в Киеве задержали директора "Гидропарка"

Алена МазуренкоЧетверг, 8 июня 2023, 11:13
Взятка за карусели: в Киеве задержали директора Гидропарка

Столичные правоохранители разоблачили директора коммунального учреждения парк культуры и отдыха "Гидропарк", который требовал взятку за размещение детских каруселей в парке.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, директор коммунального учреждения, который подчиняется Департаменту культуры КГГА, потребовал от представителя частного общества о предоставлении ему неправомерной выгоды за предоставление разрешения на размещение в парке детских каруселей.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу и получение должностным лицом 30 тыс. грн по договору.

В дальнейшем предприниматель должен был платить лично руководителю парка еще 20 тыс. грн ежемесячно".

Детали: 7 июня его задержали во время получения указанной суммы по (ч. 3 ст. 368 УК).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Следственные действия продолжаются.

Темы: взяткаКиев
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