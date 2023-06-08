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Хабар за каруселі: у Києві затримали директора "Гідропарку"

Альона Мазуренко Четвер, 8 червня 2023, 11:13
Хабар за каруселі: у Києві затримали директора Гідропарку

Столичні правоохоронці викрили директора комунального закладу парк культури та відпочинку "Гідропарк", який вимагав хабар за розміщення дитячих каруселей у парку.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором.

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У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця".

Деталі: 7 червня його затримали під час одержання вказаної суми за (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі дії тривають.

Теми: хабарКиїв
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