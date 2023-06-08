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Во время эвакуации в Херсоне в результате обстрела россиян ранены 9 человек

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 15:43
Во время эвакуации в Херсоне в результате обстрела россиян ранены 9 человек
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, где продолжается эвакуация населения из подтопленных в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС: по предварительной информации, пострадали 9 человек.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 8 июня российские военные обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе.

9 человек получили травмы. Данные уточняются.

В одном из сел из-за обстрелов травмы получили четверо местных жителей.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Под процессуальным руководством Херсонской и Олешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

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* Ранее в новости сообщалось, что в результате обстрела есть погибший среди мирного населения. Позже прокуратура уточнила, что информация о погибшем, к счастью, не подтвердилась.

Темы: Херсонэвакуациявойна
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