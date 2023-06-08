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Россия может готовить новый теракт, чтобы обвинить Украину – источники в разведке

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 18:29
Россия может готовить новый теракт, чтобы обвинить Украину – источники в разведке
иллюстративное фото призывов остановить Путина и войну с Украиной. Unsplash

По данным разведки, на фоне совершенного Россией военного преступления на Каховской ГЭС государство-агрессор готовится совершить еще один террористический акт - на этот раз на своей территории с последующим обвинением Украины.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР

Детали: По информации разведки, объектом для террористического акта россияне выбрали газотранспортную систему.

Министерству топлива и энергетики Украины стало известно о значительном снижении давления в компрессорных станциях магистральных газопроводов, по которым Россия транспортирует природный газ в Европу через украинскую ГТС в рамках заключенного в декабре 2019 года контракта на транзит.

Так, с 7 июня 2023 года выходное давление в компрессорной станции "Курск" магистрального газопровода (МГ) "Елец-Курск-Кривой Рог" упало более чем втрое: с 63,3 до 19,4 кгс/см².

Почти тождественные показатели падения давления зафиксированы и на входе и выходе компрессорной станции "Курск" магистрального газопровода "Прогресс".

В то же время, на точке соединения магистральных газопроводов агрессора и ГТС Украины - газоизмерительной станции Суджа - давление не менялось и составляло:

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Для МГ "Прогресс" 60,4 кгс/см²;

Для МГ "Уренгой-Помары-Ужгород" - 0 кгс/см²;

Для МГ "Елец-Курск-Кривой Рог" - 0 кгс/см².

По мнению разведки, такие опасные российские "забавы" с давлением могут свидетельствовать о подготовке к теракту на магистральных газопроводах или других объектах критической газовой инфраструктуры РФ, чтобы использовать последствия в пропагандистской кампании для обвинения Украины.

Прямая речь источника УП: "Очевидно, соответствующее намерение государства-террориста нацелено на то, чтобы посеять недоверие между Украиной и нашими западными партнерами и отвлечь внимание от преступного подрыва Россией Каховской ГЭС".

Темы: разведкаРосcиятерроризм
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