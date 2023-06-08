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У россиян хватает ракет бить по сакральным целям, таким как Киев – ГУР

София Середа, Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 18:59
У россиян хватает ракет бить по сакральным целям, таким как Киев – ГУР
Андрей Юсов фото УП

За время относительного затишья после атаки России на энергетический сектор Украины государство-агрессор произвело определенное количество ракет, которыми продолжило ракетный террор в мае.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У них сохраняется возможность производства нового ракетного вооружения. Кроме того, когда мы говорим о ракетных ударах, они бывают разные.

На первом этапе полномасштабного вторжения и потом - во время попыток погрузить Украину в полный блэкаут - они ракет не жалели. Тогда Россия потратила большую часть имеющихся запасов своего высокоточного ракетного вооружения.

После зимней - абсолютно проигрышной истории с так называемым ракетным блицкригом по энергетике, - было определенное затишье. И за это время они кое-что произвели. Например, где-то 30 "Калибров" рашисты могут производить ежемесячно. "Кинжалов" или "Искандеров" - меньше.

Кроме того, меняется тактика. Теперь она гибридная, когда применяются и "Шахеды", и баллистика, и крылатые ракеты одновременно".

Детали: По словам Юсова, если раньше обстрелы были по всей Украине, то сейчас враг выбирает для себя ключевые цели. И Киев сейчас стал сакральной целью для путинского режима.

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Представитель ГУР отмечает: на такие атаки у россиян еще есть ресурсы, но, мол, повторять такие массированные масштабные ракетные удары, которые были по всей территории Украины с начала полномасштабного вторжения и зимой, у них сейчас нет возможности.

Темы: ракетный ударразведкаРосcиявойна
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