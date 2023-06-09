Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили, что в Воронеже упал беспилотник

Станислав ПогориловПятница, 9 июня 2023, 10:45
Россияне заявили, что в Воронеже упал беспилотник
Фото: Getty Images

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что областном центре упал беспилотник.

Источник: Гусев в Telegram, РБК, Telegram-канал "Сирена", пропагандисты "РИА "Новости"

Прямая речь Гусева: "По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле".

Реклама:
 

Детали: Позже он рассказал, что якобы пострадали 3 человека. "Трем легко пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не требуется", - написал он.

За даними російських ЗМІ, у результаті падіння БПЛА було пошкоджено декілька квартир, у постраждалих легкі порізи.

ВИДЕО ДНЯ

О типе БПЛА и при каких обстоятельствах он оказался на территории Воронежа, ничего не сообщается.

Российские СМИ со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах сообщают, что якобы БПЛА пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: