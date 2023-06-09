Россияне заявили, что в Воронеже упал беспилотник

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что областном центре упал беспилотник.

Источник: Гусев в Telegram, РБК, Telegram-канал "Сирена", пропагандисты "РИА "Новости"

Прямая речь Гусева: "По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле".

Детали: Позже он рассказал, что якобы пострадали 3 человека. "Трем легко пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не требуется", - написал он.

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За даними російських ЗМІ, у результаті падіння БПЛА було пошкоджено декілька квартир, у постраждалих легкі порізи.

О типе БПЛА и при каких обстоятельствах он оказался на территории Воронежа, ничего не сообщается.

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Российские СМИ со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах сообщают, что якобы БПЛА пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.