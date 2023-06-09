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У Лаврова пригрозили Японии "серьезными последствиями" из-за поставок оружия Украине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 июня 2023, 14:13
У Лаврова пригрозили Японии серьезными последствиями из-за поставок оружия Украине
глава мид россии СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY

Российский МИД вызвал японского посла в связи с решением правительства страны о начале поставок военной техники Украине и угрожает Японии "серьезными последствиями".

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел России

Детали: Сообщается, что посла Тойохису Кодзуки вызвали для объяснений в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники Украине.

В российском МИД цинично утверждают, что этот шаг ведет к "дальнейшему увеличению количества человеческих жертв и эскалации боевых действий"

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В министерстве также заявили, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды должна быть "готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в частности в приграничных областях России".

Кроме того, российский МИД угрожает Японии "серьезными последствиями"

Дословно: "Этим решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий".

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Что этому предшествовало: 

  • 9 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор: Япония планирует предоставить людям, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС, гуманитарную помощь в размере $5 млн через международные организации.
  • В конце мая Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в частности грузовики и внедорожники.

Темы: РосcияЯпонияпомощь Украинедипломатические отношения
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