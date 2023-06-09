У Лаврова пригрозили Японии "серьезными последствиями" из-за поставок оружия Украине
Российский МИД вызвал японского посла в связи с решением правительства страны о начале поставок военной техники Украине и угрожает Японии "серьезными последствиями".
Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел России
Детали: Сообщается, что посла Тойохису Кодзуки вызвали для объяснений в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники Украине.
В российском МИД цинично утверждают, что этот шаг ведет к "дальнейшему увеличению количества человеческих жертв и эскалации боевых действий"
В министерстве также заявили, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды должна быть "готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в частности в приграничных областях России".
Кроме того, российский МИД угрожает Японии "серьезными последствиями"
Дословно: "Этим решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий".
Что этому предшествовало:
- 9 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор: Япония планирует предоставить людям, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС, гуманитарную помощь в размере $5 млн через международные организации.
- В конце мая Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в частности грузовики и внедорожники.