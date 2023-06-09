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Польские фермеры в знак протеста заблокировали движение возле границы с Украиной

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 14:24

В пятницу польские фермеры начали очередную акцию протеста на дороге к пограничному переходу с Украиной в Дорогуске.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Дежурный дорожно-информационного пункта Люблинского отделения Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) сообщил в пятницу, что национальная дорога № 12 в Окопах, ведущая к пограничному переходу в Дорогуске, была заблокирована из-за протеста фермеров.

Фермеры протестуют из-за нерегулируемого наплыва украинского зерна на польский рынок.

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Проезд разрешен только для транспортных средств с гуманитарной помощью, говорится в сообщении.

Сержант Анжелика Глаб-Куниш из Хелмской комендатуры сообщила, что сотрудники полиции находятся на месте происшествия для обеспечения порядка и безопасности. Она сообщила, что в рамках акции протеста из Польши в Украину каждый час будут пропускать по два грузовика, а из Украины в Польшу не будут пропускать ни одного грузовика.

В случае, если очередь будет слишком большой, транспортные средства будут перенаправлены на другие пункты пересечения границы, сказала она, добавив, что акция протеста, как объявили организаторы, продлится до полуночи понедельника.

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Пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Деруш сообщил, что утром в пятницу около 320 большегрузных автомобилей стояли в девятичасовой очереди на выезд из Польши в Украину в пункте пропуска "Дорогуск". По данным украинской стороны, в электронной очереди на въезд в Польшу зарегистрировано 3185 грузовиков. За последнюю 12-часовую смену в обе стороны в Дорогуске было оформлено 673 транспортных средства.

В феврале фермеры проводили подобные акции на дорогах к пограничным переходам в Дорогуске и Гребенном. Как сообщали организаторы в социальных сетях, таким образом они протестовали против наплыва украинского зерна.

Напомним, группа фермеров протестовала 7 июня возле пограничного перехода в Медыке в Подкарпатском регионе возле границы Польши с Украиной.

Темы: ПольшаУкраинаграница
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