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СБУ арестовала активы российского депутата в Украине на более 180 млн грн

Александр ШумилинПятница, 9 июня 2023, 17:25
СБУ арестовала активы российского депутата в Украине на более 180 млн грн

Суд арестовал украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова на сумму более 180 млн грн.

Источник: сообщение СБУ, Офиса Генпрокурора

Дословно СБУ: "Чиновник причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. Общая сумма заблокированного имущества депутата РФ составляет более 180 млн грн.

Прежде всего речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который находится на территории Днепропетровской и Херсонской областей. А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и почти 4 млн грн на банковских счетах".

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Детали: Следствие СБУ показало, что Зотов часть доходов направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины.

Также он развернул в России информационную кампанию, в ходе которой широко освещал предоставление продовольственной "гумпомощи" военным РФ на фронте от имени его предприятий.

Информацию о такой помощи можно найти на его Телеграм-канале и на странице в запрещенной соцсети "Вконтакте". Также информация о помощи оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации.

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Зотову заочно сообщили о подозрении по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Темы: СБУРосcияармия
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