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СБУ арестовала активы российского депутата в Украине на более 180 млн грн

Александр ШумилинПятница, 9 июня 2023, 17:25
СБУ арестовала активы российского депутата в Украине на более 180 млн грн

Суд арестовал украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова на сумму более 180 млн грн.

Источник: сообщение СБУ, Офиса Генпрокурора

Дословно СБУ: "Чиновник причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. Общая сумма заблокированного имущества депутата РФ составляет более 180 млн грн.

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Прежде всего речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который находится на территории Днепропетровской и Херсонской областей. А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и почти 4 млн грн на банковских счетах".

Детали: Следствие СБУ показало, что Зотов часть доходов направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины.

Также он развернул в России информационную кампанию, в ходе которой широко освещал предоставление продовольственной "гумпомощи" военным РФ на фронте от имени его предприятий.

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Информацию о такой помощи можно найти на его Телеграм-канале и на странице в запрещенной соцсети "Вконтакте". Также информация о помощи оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации.

Зотову заочно сообщили о подозрении по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Темы: СБУРосcияармия
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