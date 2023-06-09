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Суд арештував активи російського депутата в Україні на понад 180 млн грн

Олександр ШумілінП'ятниця, 9 червня 2023, 17:25
Суд арештував активи російського депутата в Україні на понад 180 млн грн
Фото: СБУ

Суд арештував українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ, власника групи компаній "Агро-Білогір’я" Володимира Зотова на суму більше 180 млн грн.

Джерело: повідомлення СБУ, Офіса Генпрокурора

Дослівно СБУ: "Посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України. Загальна сума заблокованого майна депутата РФ становить більше ніж 180 млн грн.

Насамперед мова йде про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонської областей. А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках".

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Деталі: Слідство СБУ показало, що Зотов частину його прибутків спрямовував на підтримку окупаційних угруповань, які воюють проти України.

Також він розгорнув в Росії інформаційну кампанію, в ході якої широко висвітлював надання продовольчої "гумдопомоги" військовим РФ на фронті від імені його підприємств.

Інформацію про таку допомогу можна знайти на його Телеграм-каналі та на сторінці в забороненій соцмережі "Вконтакте". Також інформація про допомогу окупантам розміщена на офіційному сайті його корпорації.

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Зотову заочно повідомили про підозру за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Теми: СБУРосіяармія
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