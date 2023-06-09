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Суд арештував активи російського депутата в Україні на понад 180 млн грн

Олександр ШумілінП'ятниця, 9 червня 2023, 17:25
Суд арештував активи російського депутата в Україні на понад 180 млн грн
Фото: СБУ

Суд арештував українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ, власника групи компаній "Агро-Білогір’я" Володимира Зотова на суму більше 180 млн грн.

Джерело: повідомлення СБУ, Офіса Генпрокурора

Дослівно СБУ: "Посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України. Загальна сума заблокованого майна депутата РФ становить більше ніж 180 млн грн.

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Насамперед мова йде про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонської областей. А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках".

Деталі: Слідство СБУ показало, що Зотов частину його прибутків спрямовував на підтримку окупаційних угруповань, які воюють проти України.

Також він розгорнув в Росії інформаційну кампанію, в ході якої широко висвітлював надання продовольчої "гумдопомоги" військовим РФ на фронті від імені його підприємств.

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Інформацію про таку допомогу можна знайти на його Телеграм-каналі та на сторінці в забороненій соцмережі "Вконтакте". Також інформація про допомогу окупантам розміщена на офіційному сайті його корпорації.

Зотову заочно повідомили про підозру за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Теми: СБУРосіяармія
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