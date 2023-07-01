За выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять Пригожин - США

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что за выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять основатель ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин и что США обеспокоены дестабилизирующей деятельностью ЧВК "Вагнер" в Африке.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "Мы знаем, что высокопоставленные малийские чиновники работали непосредственно с сотрудниками Пригожина, чтобы информировать генерального секретаря ООН, что Мали отозвала согласие на миссию миротворцев".

Детали: По словам Кирби, Пригожин, возглавивший в минувшие выходные неудачный мятеж против Кремля, помог спланировать вывод миротворческих сил ООН, известных как Minusma, из Мали "для продвижения интересов его частной военной компании".

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По мнению Кирби, ситуация с безопасностью в Мали не улучшилась, несмотря на деньги, которые нынешний режим в Мали выплатил частной военной компании "Вагнер".

У США есть информация о том, что переходное правительство Мали заплатило более 200 миллионов долларов ЧВК "Вагнер" с конца 2021 года.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не видит никаких признаков того, что "Вагнер" отказывается от своих намерений эксплуатировать африканские страны, "несмотря на события прошлых выходных".

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В пятницу Совет Безопасности ООН проголосовал за прекращение миссии Minusma. Ранее в этом месяце Мали попросила миротворческие силы ООН уйти "без промедления", сославшись на "кризис доверия" между малийскими властями и миротворцами, которые находились в стране последние 10 лет.

За два дня до этого исполняющий обязанности президента Мали полковник Ассими Гойта заявил в Twitter, что очень доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который Гойта назвал "прямым и искренним".

Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении четырех компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Центральноафриканской Республике и России, которые, по информации Вашингтона, были связаны с ЧВК "Вагнер".

И Россия, и Мали заявляют, что российские боевики там не наемники, а инструкторы, которые помогают местным войскам бороться с десятилетним повстанческим движением исламистских боевиков.

Нынешняя власть Мали захватила власть в результате военного переворота 2021 года и пригласила в страну ЧВК "Вагнер", отказавшись от помощи французской военной миссии.