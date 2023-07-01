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За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США

Станіслав ПогоріловСубота, 1 липня 2023, 00:44
За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США
Джон Кірби, фото: Getty Images

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що за виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти засновник ПВК "Вагнер", Євген Пригожин і що США занепокоєні дестабілізаційною діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Кірбі: "Ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб інформувати генерального секретаря ООН, що Малі відкликала згоду на місію миротворців".

Деталі: За словами Кірбі, Пригожин, який очолив минулими вихідними невдалий заколот проти Кремля, допоміг спланувати виведення миротворчих сил ООН, відомих як Minusma, з Малі "для просування інтересів його приватної військової компанії".

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На думку Кірбі, ситуація з безпекою в Малі не покращилася, незважаючи на гроші, які нинішній режим у Малі виплатив приватній військовій компанії "Вагнер".

У США є інформація про те, що перехідний уряд Малі заплатив понад 200 мільйонів доларів ПВК "Вагнер" із кінця 2021 року.

Кірбі підкреслив, що Вашингтон не бачить жодних ознак того, що "Вагнер" відмовляється від своїх намірів експлуатувати африканські країни, "незважаючи на події минулих вихідних".

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У п'ятницю Рада Безпеки ООН проголосувала за припинення місії Minusma. Раніше цього місяця Малі попросила миротворчі сили ООН піти "без зволікання", пославшись на "кризу довіри" між малійською владою і миротворцями, які перебували в країні останні 10 років.

За два дні до цього виконувач обов'язків президента Малі полковник Ассімі Гойта заявив у Twitter, що дуже задоволений телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним, яку Гойта назвав "прямою і щирою".

Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції щодо чотирьох компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах, Центральноафриканській Республіці та Росії, які, за інформацією Вашингтона, були пов'язані ПВК "Вагнер".

І Росія, і Малі заявляють, що російські бойовики там не найманці, а інструктори, які допомагають місцевим військам боротися з десятирічним повстанським рухом ісламістських бойовиків.

Нинішня влада Малі захопила владу внаслідок військового перевороту 2021 року і запросила в країну ПВК "Вагнер", відмовившись від допомоги французької військової місії.

Теми: АфрикаПригожинВагнерСША
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