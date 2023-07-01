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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины, ранили несовершеннолетнего - ОВА

Станислав ПогориловСуббота, 1 июля 2023, 02:26
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины, ранили несовершеннолетнего - ОВА
Фото: Getty Images

Оккупанты в течение суток обстреливали приграничье Сумщины из АГС, минометов и танков, ранили несовершеннолетнего.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Есманская, Юнаковская, Новослободская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Путивльская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали:

  • Белопольская громада: был обстрел из АГС (15 взрывов).
  • Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: россияне били из минометов (4 взрыва).
  • Новослободская громада: враг ударил из артиллерии по территории громады (2 взрыва) и минометов (3 взрыва).
  • Миропольская громада: осуществлен минометный обстрел (16 взрывов).
  • Хотинская община: был танковый обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получил ранения несовершеннолетний юноша (2006 г.р.). Ему оказана медицинская помощь без госпитализации. Также повреждено складское помещение агрофирмы.
  • Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).
  • Путивльская громада: враг бил из минометов (1 взрыв), АГС (20 взрывов) и РСЗО Град (20 взрывов).
  • Зноб-Новгородская община: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Темы: Сумская областьвойнажертвы
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