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Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 22:19
Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки
Илон Маск, фото Getty Images

Соцсеть Twitter временно ограничивает для пользователей количество просмотров постов в сутки.

Источник: владелец Twitter Илон Маск в этой соцсети

Дословно: "Чтобы противостоять экстремальному уровню сбора данных и манипуляциям с системой, мы применили такие временные ограничения:

Проверенные аккаунты ограничены в чтении 6000 сообщений в день;

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Непроверенные аккаунты – 600 сообщений в день;

Новые непроверенные аккаунты – 300 сообщений в день".

Детали: Позже Маск добавил, что вскоре ограничения просмотра постов станут менее жесткими: до 8000 в сутки для проверенных аккаунтов, 800 - для непроверенных и 400 - для новых непроверенных.

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно, что Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой".

Темы: Масксоцсети
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