Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 22:19
Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки
Илон Маск, фото Getty Images

Соцсеть Twitter временно ограничивает для пользователей количество просмотров постов в сутки.

Источник: владелец Twitter Илон Маск в этой соцсети

Реклама:

Дословно: "Чтобы противостоять экстремальному уровню сбора данных и манипуляциям с системой, мы применили такие временные ограничения:

Проверенные аккаунты ограничены в чтении 6000 сообщений в день;

Непроверенные аккаунты – 600 сообщений в день;

ВИДЕО ДНЯ

Новые непроверенные аккаунты – 300 сообщений в день".

Детали: Позже Маск добавил, что вскоре ограничения просмотра постов станут менее жесткими: до 8000 в сутки для проверенных аккаунтов, 800 - для непроверенных и 400 - для новых непроверенных.

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно, что Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой".

Темы: Масксоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Маск
Goldman Sachs понизил рейтинг акций Tesla после их стремительного роста
Маск обещает, что Twitter будет выполнять законодательство ЕС о борьбе с дезинформацией
Украинский "Старлинк" отсудил у компании Маска средства на адвокатов, потраченные во время судов за бренд
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: