Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки

Соцсеть Twitter временно ограничивает для пользователей количество просмотров постов в сутки.

Источник: владелец Twitter Илон Маск в этой соцсети

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day

