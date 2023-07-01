Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки

Соцсеть Twitter временно ограничивает для пользователей количество просмотров постов в сутки.

Источник: владелец Twitter Илон Маск в этой соцсети

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

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Дословно: "Чтобы противостоять экстремальному уровню сбора данных и манипуляциям с системой, мы применили такие временные ограничения:

Проверенные аккаунты ограничены в чтении 6000 сообщений в день;

Непроверенные аккаунты – 600 сообщений в день;

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Новые непроверенные аккаунты – 300 сообщений в день".

Детали: Позже Маск добавил, что вскоре ограничения просмотра постов станут менее жесткими: до 8000 в сутки для проверенных аккаунтов, 800 - для непроверенных и 400 - для новых непроверенных.

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно, что Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой".