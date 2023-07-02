В результате обстрела Балаклеи ранены две женщины

Россияне 1 июля обстреливали Балаклею Изюмского района Харьковской области, две женщины ранены, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Отмечается, что в результате обстрелов Балаклеи кассетными боеприпасами была ранена и госпитализирована 65-летняя женщина, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Позже к медикам обратилась женщина 73 лет с осколочным ранением, лечится амбулаторно.

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В городе повреждены 4 жилых дома, 1 хозяйственная постройка, линия электропередач и железнодорожный путь.

Тем временем в селе Богодарово при проведении полевых работ на мине подорвался трактор, без пострадавших.

Напомним: В результате обстрела россиянами Балаклеи на Харьковщине в субботу один человек ранен, еще трое получили травмы, среди них подросток.