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В результате обстрела Балаклеи ранены две женщины

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 12:02
В результате обстрела Балаклеи ранены две женщины
разрушения в результате обстрелов балаклеи, фото ова

Россияне 1 июля обстреливали Балаклею Изюмского района Харьковской области, две женщины ранены, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Отмечается, что в результате обстрелов Балаклеи кассетными боеприпасами была ранена и госпитализирована 65-летняя женщина, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Позже к медикам обратилась женщина 73 лет с осколочным ранением, лечится амбулаторно.

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В городе повреждены 4 жилых дома, 1 хозяйственная постройка, линия электропередач и железнодорожный путь.

Тем временем в селе Богодарово при проведении полевых работ на мине подорвался трактор, без пострадавших.

Напомним: В результате обстрела россиянами Балаклеи на Харьковщине в субботу один человек ранен, еще трое получили травмы, среди них подросток.

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Темы: Харьковская областьИзюмобстрел
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