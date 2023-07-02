Бегуны доставят флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе

1 июля на украинско-польской границе пограничники встретили участников ультрамарафона, которые доставляют флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

В пункте пропуска "Устилуг" участники марафона "Поднимаю флаг за Украину в НАТО" передали украинский флаг литовским спортсменам. Это произошло в рамках ультрамарафона, который 25 июня стартовал в Киеве.

Спортсмены преодолевали маршрут с флагом Украины, который получили от украинских военных из Бахмута. В частности, маршрут пролегал через Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынь.

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Возле пункта пропуска "Устилуг" команда украинских бегунов передала флаг друзьям из Литвы. Они доставят украинский флаг в Вильнюс, где планируют его поднять до саммита стран НАТО, который должен начаться 11 июля.

"Этой акцией мы хотим привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и приблизить ее возможность стать 33-м членом Североатлантического альянса НАТО. В Литве люди повесят украинские флаги на дома, на балконы, на мосты, когда будет проходить саммит НАТО, чтобы все делегации видели флаги по всем дорогам, где они будут ехать", – отмечает организатор забега Даминикас Кубилиус.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров государств НАТО, на котором Украина надеется на принятие решения относительно перспективы своего членства.

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Напомним, Вильнюсский муниципалитет присоединится к инициативе поддержки вступления Украины в НАТО – 7-11 июля в литовской столице вывесят не менее 33 тысяч украинских флагов.