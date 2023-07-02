Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бегуны доставят флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Воскресенье, 2 июля 2023, 12:57
Бегуны доставят флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе
фото: гпсу

1 июля на украинско-польской границе пограничники встретили участников ультрамарафона, которые доставляют флаг из Бахмута на саммит НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

В пункте пропуска "Устилуг" участники марафона "Поднимаю флаг за Украину в НАТО" передали украинский флаг литовским спортсменам. Это произошло в рамках ультрамарафона, который 25 июня стартовал в Киеве. 

Реклама:

Спортсмены преодолевали маршрут с флагом Украины, который получили от украинских военных из Бахмута. В частности, маршрут пролегал через Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынь.

Возле пункта пропуска "Устилуг" команда украинских бегунов передала флаг друзьям из Литвы. Они доставят украинский флаг в Вильнюс, где планируют его поднять до саммита стран НАТО, который должен начаться 11 июля.

"Этой акцией мы хотим привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и приблизить ее возможность стать 33-м членом Североатлантического альянса НАТО. В Литве люди повесят украинские флаги на дома, на балконы, на мосты, когда будет проходить саммит НАТО, чтобы все делегации видели флаги по всем дорогам, где они будут ехать", – отмечает организатор забега Даминикас Кубилиус.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров государств НАТО, на котором Украина надеется на принятие решения относительно перспективы своего членства.

Напомним, Вильнюсский муниципалитет присоединится к инициативе поддержки вступления Украины в НАТО – 7-11 июля в литовской столице вывесят не менее 33 тысяч украинских флагов.

Темы: БахмутНАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: