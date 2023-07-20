Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Европейская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 20:11
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече 20 июля обсудили создание "отдельной составляющей" Европейского фонда мира для обеспечения долгосрочных потребностей Украины в обороне.

Источник: высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы предложили создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для предоставления до 5 млрд евро в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины".

Реклама:

Детали: По словам Борреля, Евросоюз сейчас сосредоточен на том, чтобы превратить нынешнюю поддержку Украины "в долгосрочное обязательство в сфере безопасности".

Он намекнул, что это связано с "обязательствами по безопасности", которые ЕС может предложить Украине.

По словам топ-жипломата, это позволит использовать для поддержки Украины тот же инструмент, который "очень хорошо работал и работает", но он будет иметь отдельное финансирование именно для украинских оборонных нужд и будет рассчитан сразу на многолетнюю перспективу.

ВИДЕО ДНЯ

Боррель добавил, что вопрос обсудят подробнее в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел страны ЕС в Толедо. Как ранее писали СМИ, Евросоюз стремится к одобрению инициативы до осени.

Хотя через Европейский фонд мира Евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Кроме того, объем фонда быстро исчерпывается, и лишь недавно его пришлось увеличивать.

Что предшествовало: В конце июня Боррель предлагал планировать военную поддержку Украины со стороны ЕС как долгосрочный проект, направленный на стратегическое укрепление ее обороноспособности.

Темы: ЕСпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: