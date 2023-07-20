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"Европейская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 20:11
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече 20 июля обсудили создание "отдельной составляющей" Европейского фонда мира для обеспечения долгосрочных потребностей Украины в обороне.

Источник: высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы предложили создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для предоставления до 5 млрд евро в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины".

Детали: По словам Борреля, Евросоюз сейчас сосредоточен на том, чтобы превратить нынешнюю поддержку Украины "в долгосрочное обязательство в сфере безопасности".

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Он намекнул, что это связано с "обязательствами по безопасности", которые ЕС может предложить Украине.

По словам топ-жипломата, это позволит использовать для поддержки Украины тот же инструмент, который "очень хорошо работал и работает", но он будет иметь отдельное финансирование именно для украинских оборонных нужд и будет рассчитан сразу на многолетнюю перспективу.

Боррель добавил, что вопрос обсудят подробнее в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел страны ЕС в Толедо. Как ранее писали СМИ, Евросоюз стремится к одобрению инициативы до осени.

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Хотя через Европейский фонд мира Евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Кроме того, объем фонда быстро исчерпывается, и лишь недавно его пришлось увеличивать.

Что предшествовало: В конце июня Боррель предлагал планировать военную поддержку Украины со стороны ЕС как долгосрочный проект, направленный на стратегическое укрепление ее обороноспособности.

Темы: ЕСпомощь Украине
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