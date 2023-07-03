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ЕС рассматривает уступки российскому банку ради "зерновой сделки" – FT

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 09:08
ЕС рассматривает уступки российскому банку ради зерновой сделки – FT
Фото иллюстративное с pixabay.com

Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновую сделку".

Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Россия заявила, что не видит причин продолжать "зерновую сделку" после 17 июля, обвинив Запад в "возмутительных" действиях по соглашению.

На переговорах при посредничестве ООН Москва предложила план, который позволит дочке "Россельхозбанка" осуществлять платежи, связанные с экспортом зерна, пишет издание, ссылаясь на источники.

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Новому банковскому подразделению будет разрешено использовать глобальную финансовую систему SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Кроме восстановления доступа к SWIFT, Россия также стремится возобновить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также снять ограничения на страхование и перестрахование. 

Напомним, президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

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В МИД Украины считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Темы: зерноУкраинаРосcия
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